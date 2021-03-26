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Нижний Новгород присоединится к международной акции «Час Земли»

Учреждения культуры Нижнего Новгорода поддержат экологическую акцию «Час Земли», которая пройдет 27 марта в 20:30. Об этом сообщили в городском департаменте культуры.

 

«Час Земли» — это международная акция, организованная Всемирным фондом дикой природы, которая проводится ежегодно в одну из последних суббот марта. 27 марта в 20:30 участники акции выключат свет и электроприборы на один час.

На информационных порталах и в социальных сетях учреждений культуры Нижнего Новгорода расскажут:

  • какая страна была первой, кто отключил свет в поддержку «Часа Земли»
  • на каких известных мировых памятниках архитектуры отключили подсветку
  • сколько электроэнергии сэкономлено участниками акции по всему миру

Также, зрители посмотрят видеоролик, рассказывающий о планете и пользе акции в решении проблемы изменения климата.


 

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Фото: pexels

 

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