Нижний Новгород присоединится к международной акции «Час Земли»

«Час Земли» — это международная акция, организованная Всемирным фондом дикой природы, которая проводится ежегодно в одну из последних суббот марта. 27 марта в 20:30 участники акции выключат свет и электроприборы на один час.

На информационных порталах и в социальных сетях учреждений культуры Нижнего Новгорода расскажут:

какая страна была первой, кто отключил свет в поддержку «Часа Земли»

на каких известных мировых памятниках архитектуры отключили подсветку

сколько электроэнергии сэкономлено участниками акции по всему миру

Также, зрители посмотрят видеоролик, рассказывающий о планете и пользе акции в решении проблемы изменения климата.





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Фото: pexels