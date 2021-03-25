18+
  • Город
  • Город

В шести районах Нижнего Новгорода установят площадки для выгула собак

В 2021 году в шести районах Нижнего Новгорода создадут семь новых площадок для выгула и дрессировки собак. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«Для нормального развития животному необходимы регулярные тренировки. В последние несколько лет в городе существенно развивается инфраструктура для домашних питомцев – организовываются территории для выгула и дрессировки. Это позволяет содержать общественные пространства в чистоте и идет на пользу самим животным», — отметил заместитель директора департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода Алексей Краснов.

Все площадки оборудуют — вышками, горками, трамплинами разной высоты для игр и дрессировки домашних животных. Установят их в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» и благоустройства к 800-летию.

Места размещения новых площадок

  • Автозаводский район — вдоль озера по улице Пермякова
  • Канавинский район — на участке вдоль озера Сортировочного
  • Нижегородский район — в Лопатинском овраге
  • Советский район — в сквере по улице Бекетова, дом 38
  • Сормовский район – напротив дома 32 по улице Гаугеля (у Светлоярского парка)
  • Приокский район — напротив дома 25 по улице Кащенко

 


Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: rusbesedka.ru

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты