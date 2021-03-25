В шести районах Нижнего Новгорода установят площадки для выгула собак

«Для нормального развития животному необходимы регулярные тренировки. В последние несколько лет в городе существенно развивается инфраструктура для домашних питомцев – организовываются территории для выгула и дрессировки. Это позволяет содержать общественные пространства в чистоте и идет на пользу самим животным», — отметил заместитель директора департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода Алексей Краснов.

Все площадки оборудуют — вышками, горками, трамплинами разной высоты для игр и дрессировки домашних животных. Установят их в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» и благоустройства к 800-летию.

Места размещения новых площадок

Автозаводский район — вдоль озера по улице Пермякова

Канавинский район — на участке вдоль озера Сортировочного

Нижегородский район — в Лопатинском овраге

Советский район — в сквере по улице Бекетова, дом 38

Сормовский район – напротив дома 32 по улице Гаугеля (у Светлоярского парка)

Приокский район — напротив дома 25 по улице Кащенко



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Фото: rusbesedka.ru