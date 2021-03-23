В Нижегородской области восстановят 12 тысяч гектаров леса в 2021 году

В 2021 году по национальному проекту «Экология» в Нижегородской области восстановят более 12 тысяч гектаров лесов.

«Средства направят на закупку лесопосадочного материала и на оснащение лесхозов специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению»,— отметил Глеб Никитин.

Кроме того, восстановительные работы проводят и арендаторы лесных участков.





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Фото: Никита Духник