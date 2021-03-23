В Нижегородской области восстановят 12 тысяч гектаров леса в 2021 году

На сохранение лесов Нижегородской области из федерального бюджета выделят более 106 миллионов, из них 49 миллионов на лесовосстановление. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В 2021 году по национальному проекту «Экология» в Нижегородской области восстановят более 12 тысяч гектаров лесов.
«Средства направят на закупку лесопосадочного материала и на оснащение лесхозов специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению»,— отметил Глеб Никитин.
Кроме того, восстановительные работы проводят и арендаторы лесных участков.
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Фото: Никита Духник
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