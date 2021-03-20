Основатели фестиваля «Арт-овраг» получили премию газеты The Art Newspaper Russia за вклад в культуру и искусство

Ирина и Анатолий Седых стали победителями в номинации «Личный вклад» за превращение регионального промышленного центра в столицу современного паблик-арта.

Жюри премии отметило значение фестиваля «Арт-Овраг» в развитии Выксы. За 10 лет в городе создали около 100 стрит-арт работ, открыли арт-резиденцию, где побывали уже более 40 мировых художников и запустили программу промышленного туризма.

«Задумывая фестиваль как мероприятие для молодежи и подростков, мы даже не предполагали, что через язык современного искусства у нас появится возможность преобразовывать целый город. Но сейчас это происходит. Это большая работа и жителей города, и кураторов фестиваля», — отметила Ирина Седых.







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Фото: выкса.рф