В Нижнем Новгороде отреставрируют дом Чардымова и усадьбу Яхонтовой

18 марта на заседании комиссии городской думы стало известно о передаче двух ОКН в собственность области. Старинные здания предполагается восстановить к 800-летию Нижнего Новгорода.

Этими зданиями стали дом Чардымова, стоящий на улице Б.Печерской, и усадьба Яхонтовой на улице Новой. В собственность области предполагается передача квартир, расположенных в этих домах.

«Нам регулярно поступают предложения от Минимущества в отношении объектов культурного наследия. Сейчас мы предлагаем включить в соответствующий перечень помещения еще в двух зданиях», — отметила председатель КУГИ и ЗР Светлана Помпаева.





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Фото: Ольга Лисенкова