18+
  • Город
  • Город

В Нижнем Новгороде отреставрируют дом Чардымова и усадьбу Яхонтовой

Два исторических здания в Нижнем Новгороде передадут в собственность области — их отреставрируют к 800–летию города.

 

18 марта на заседании комиссии городской думы стало известно о передаче двух ОКН в собственность области. Старинные здания предполагается восстановить к 800-летию Нижнего Новгорода.

Этими зданиями стали дом Чардымова, стоящий на улице Б.Печерской, и усадьба Яхонтовой на улице Новой. В собственность области предполагается передача квартир, расположенных в этих домах.

«Нам регулярно поступают предложения от Минимущества в отношении объектов культурного наследия. Сейчас мы предлагаем включить в соответствующий перечень помещения еще в двух зданиях», — отметила председатель КУГИ и ЗР Светлана Помпаева.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: Ольга Лисенкова

 

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты