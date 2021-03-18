В Нижнем Новгороде выделят 15 миллионов рублей на содержание склонов

Начальная (максимальная) стоимость контракта — 14,7 миллионов рублей. Аукцион по выбору подрядчика пройдет 26 марта, выбранная компания будет оказывать услуги до 31 декабря этого года. Деньги на содержание объектов выделят из городского бюджета.

Подрядная организация будет выкашивать газоны и пропалывать траву, содержать ливневые лотки и прометать дорожки на склонах Зеленского, Похвалинского съезда и Лыковой дамбы. Кроме того, проведет противооползневые мероприятия на Волжском и Окском склонах: выровняет борты откосных дорожек, заменит люки и очистит колодцы.







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Фото: Никита Духник