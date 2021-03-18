В Нижнем откроется онлайн-выставка по главным маршрутам города конца 19 века

Открытки с видами Нижнего Новгорода сгруппированы по основным маршрутам старого города — кремль, улицы Большая Покровская, Рождественская, Ильинская и другие, а также по районам Канавино и Сормово. Каждую из 52 открыток сопровождает небольшой текст с исторической справкой.

На сайте зритель выбирает один из 13 маршрутов и на экране появляется открытка с главным историческим зданием этого маршрута. Кликнув на нее, открывается полная информация о локации или сооружении.

При создании выставки использовали материалы из книги «Царственно поставленный город» и работы Максима Дмитриева — главного фотодокументалиста России того периода.





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Фото: С. Богомолов