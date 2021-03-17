В Нижнем Новгороде разработают новый проект реконструкции «Водника»

Прежние проекты оказались слишком дорогостоящими. В 2021 году планируется разработать новый проект реконструкции «Водника» — на него выделят 3,9 миллионов рублей.

«На ближайшем заседании Гордумы предполагается рассмотреть вопрос выделения средств, необходимых для разработки новой проектно-сметной документации. Мы постарались максимально учесть потребности жителей, данные проект должен быть реальным, чтобы с минимальными затратами провести ту реконструкцию, которая позволит привести данный объект в нормативное состояние», — отметил Юрий Звездин.

Окончательное решение будет принято на заседании городской думы 24 марта.





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Фото: gipernn.ru