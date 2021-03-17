Дом Грибкова на Верхне-Волжской набережной отреставрируют

Здание в эклектичном стиле появилось на Верхне-Волжской набережной к 1912 году. Сейчас на реставрацию дома Грибкова планируют потратить 1,16 миллионов рублей. Информация появилась на сайте госзакупок.
В годы Первой мировой войны в здании был специализированный госпиталь. Сейчас дом является корпусом городской клинической больницы №3, который не используется.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 23 марта, а подрядчика выберут до 25 марта. Заказчиком выступило управление государственной охраны ОКН Нижегородской области.
Объекту культурного наследия вернут исторический облик фасадов, восстановят декоративные элементы, а также установят водосточные воронки и трубы.
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Фото: Нижний800
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