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Дом Грибкова на Верхне-Волжской набережной отреставрируют

Здание в эклектичном стиле появилось на Верхне-Волжской набережной к 1912 году. Сейчас на реставрацию дома Грибкова планируют потратить 1,16 миллионов рублей. Информация появилась на сайте госзакупок.

 

В годы Первой мировой войны в здании был специализированный госпиталь. Сейчас дом является корпусом городской клинической больницы №3, который не используется.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 23 марта, а подрядчика выберут до 25 марта. Заказчиком выступило управление государственной охраны ОКН Нижегородской области.

Объекту культурного наследия вернут исторический облик фасадов, восстановят декоративные элементы, а также установят водосточные воронки и трубы.


 

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Фото: Нижний800

 

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