Экодуки для диких животных построят в Нижегородской области

Первые конструкции будут построены на трассе М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань» — они уже включены в проект.

«Экодуки будут максимально замаскированы под естественный ландшафт и защищены шумовыми экранами. Сооружения предназначены для лосей, косуль, кабанов и других крупных животных», — отметил и.о. министра лесного хозяйства региона Роман Воробьев.

Места создания экодуков выбраны специалистами в сфере охотничьего хозяйства с учетом важных участков миграции животных.





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Фото: lunalife.ru