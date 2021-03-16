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Экодуки для диких животных построят в Нижегородской области

В Нижегородской области планируется строительство экодуков — надземных и подземных конструкций для перехода животных через автотрассу. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

 

Первые конструкции будут построены на трассе М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань» — они уже включены в проект. 

«Экодуки будут максимально замаскированы под естественный ландшафт и защищены шумовыми экранами. Сооружения предназначены для лосей, косуль, кабанов и других крупных животных», — отметил и.о. министра лесного хозяйства региона Роман Воробьев.

Места создания экодуков выбраны специалистами в сфере охотничьего хозяйства с учетом важных участков миграции животных.  


 

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Фото: lunalife.ru

 

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