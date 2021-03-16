В Нижнем Новгороде продают автомобиль Бориса Немцова

В Нижнем Новгороде продают автомобиль «ВАЗ 2103» белого цвета, который ранее принадлежал первому губернатору Нижегородской области Борису Немцову. Об этом сообщает пишет Telegram–канал «Нижний №1».
Владелец продает белые «Жигули» 1991 года за три миллиона рублей. Работающий автомобиль с номером Е598КА52 Борис Немцов, согласно документам, купил 9 сентября 1997 года. Мощность двигателя — 72,5 лошадиной силы.
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Фото: Алексей Белкин
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