В Нижнем Новгороде продают автомобиль Бориса Немцова

Владелец продает белые «Жигули» 1991 года за три миллиона рублей. Работающий автомобиль с номером Е598КА52 Борис Немцов, согласно документам, купил 9 сентября 1997 года. Мощность двигателя — 72,5 лошадиной силы.

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Фото: Алексей Белкин