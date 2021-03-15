В Нижегородской области создано агентство по развитию исторической среды

«Это уникальный для России формат работы, когда власти и градозащитники создают организацию под совместным учредительством для сохранения „старого города“. Агентство станет координатором работы по сохранению ценной застройки, привлечению внебюджетных источников на эти цели», — отметил Глеб Никитин.

За последние три года в Нижнем Новгороде выявили порядка 40 ОКН. Процесс включения новых памятников культуры в государственный реестр продолжается. В команду агентства войдут организаторы и участники фестиваля «Том Сойер Фест», а также градозащитники.





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Фото: Александр Савин