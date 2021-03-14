18+
  • Город
  • Город

В Нижнем Новгороде стартовала подготовка к фестивалю «Том Сойер»

«Том Сойер» — фестиваль восстановления исторической среды, в котором любой нижегородец может принять участие. Команда фестиваля сообщила о планах на этот сезон.

 

Планы организаторов на 2021 год:

  • завершить ремонт главного дома усадьбы архитектора Владимира Лемке по адресу: улица Короленко,11/21. Необходимо частично заменить декор на доме, оштукатурить цоколь, восстановить крыльцо и сделать отливы
  • благоустроить усадебный сад архитектора Владимира Лемке по адресу: улица Короленко, 11/21, 11а, 11б. В планах – сохранить цветники, дополнить площадку дорожками, газоном, установить лавочки, провести освещение и разместить арт-объекты
  • продолжить ремонт внутри штаба фестиваля «Том Сойер» по адресу: улица Короленко,18. Необходимо провести большой субботник, навести порядок; возможно, изменить экспозицию музея

Все подробности проведения мероприятий будут появляться в официальной группе «ВКонтакте».

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: архив организаторов.

 

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты