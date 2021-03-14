В Нижнем Новгороде стартовала подготовка к фестивалю «Том Сойер»

Планы организаторов на 2021 год:

завершить ремонт главного дома усадьбы архитектора Владимира Лемке по адресу: улица Короленко,11/21. Необходимо частично заменить декор на доме, оштукатурить цоколь, восстановить крыльцо и сделать отливы

по адресу: улица Короленко,11/21. Необходимо частично заменить декор на доме, оштукатурить цоколь, восстановить крыльцо и сделать отливы благоустроить усадебный сад архитектора Владимира Лемке по адресу: улица Короленко, 11/21, 11а, 11б. В планах – сохранить цветники, дополнить площадку дорожками, газоном, установить лавочки, провести освещение и разместить арт-объекты

по адресу: улица Короленко, 11/21, 11а, 11б. В планах – сохранить цветники, дополнить площадку дорожками, газоном, установить лавочки, провести освещение и разместить арт-объекты продолжить ремонт внутри штаба фестиваля «Том Сойер» по адресу: улица Короленко,18. Необходимо провести большой субботник, навести порядок; возможно, изменить экспозицию музея

Все подробности проведения мероприятий будут появляться в официальной группе «ВКонтакте».

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Фото: архив организаторов.