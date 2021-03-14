В Нижнем Новгороде стартовала подготовка к фестивалю «Том Сойер»

«Том Сойер» — фестиваль восстановления исторической среды, в котором любой нижегородец может принять участие. Команда фестиваля сообщила о планах на этот сезон.
Планы организаторов на 2021 год:
- завершить ремонт главного дома усадьбы архитектора Владимира Лемке по адресу: улица Короленко,11/21. Необходимо частично заменить декор на доме, оштукатурить цоколь, восстановить крыльцо и сделать отливы
- благоустроить усадебный сад архитектора Владимира Лемке по адресу: улица Короленко, 11/21, 11а, 11б. В планах – сохранить цветники, дополнить площадку дорожками, газоном, установить лавочки, провести освещение и разместить арт-объекты
- продолжить ремонт внутри штаба фестиваля «Том Сойер» по адресу: улица Короленко,18. Необходимо провести большой субботник, навести порядок; возможно, изменить экспозицию музея
Все подробности проведения мероприятий будут появляться в официальной группе «ВКонтакте».
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Фото: архив организаторов.
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