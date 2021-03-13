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Волжскую набережную предложили переименовать к 800–летию Нижнего

В Нижнем Новгороде рассматривают инициативу о возвращении исторического названия улице, ведущей к собору Александра Невского. Об этом сообщается на сайте городской думы.

 

Комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в Нижнем Новгороде рассматривает инициативу о возвращении исторического названия улице, ведущей к собору Александра Невского. Оставить свой голос можно на сайте.

Среди предлагаемых ответов:

  • вернуть историческое название «Александро-Невская» улице, ведущей к кафедральному собору
  • переименовать Волжскую набережную в улицу Волжская набережная Александра Невского, продлив ее до Канавинского моста

По сохранению топонима Стрелка предлагают два варианта:

  • назвать «набережная Стрелка» участок от Канавинского моста до улицы Совнаркомовской
  • назвать «площадь Стрелка» участок от храма до пакгаузов.

Варианта оставить все как есть в голосовании не предусмотрено.


 

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Фото: Игорь Иванов

 

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