Волжскую набережную предложили переименовать к 800–летию Нижнего

Комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в Нижнем Новгороде рассматривает инициативу о возвращении исторического названия улице, ведущей к собору Александра Невского. Оставить свой голос можно на сайте.

Среди предлагаемых ответов:

вернуть историческое название «Александро-Невская» улице, ведущей к кафедральному собору

переименовать Волжскую набережную в улицу Волжская набережная Александра Невского, продлив ее до Канавинского моста

По сохранению топонима Стрелка предлагают два варианта:

назвать «набережная Стрелка» участок от Канавинского моста до улицы Совнаркомовской

назвать «площадь Стрелка» участок от храма до пакгаузов.

Варианта оставить все как есть в голосовании не предусмотрено.





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Фото: Игорь Иванов