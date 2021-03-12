Телеведущий Андрей Малахов наградил победительниц конкурса «Платье с историей»

11 марта в Доме Сироткина Андрей Малахов наградил двух победительниц конкурса «Платье с историей» от «НН.Собака.ru» и «Центра 800», который проходил в Instagram. 150 девушек выложили свои фотографии в платьях и рассказали, связанные с ними трогательные истории из жизни.

Нижегородцы могут посетить выставку до 17 марта. Стоимость входного билета — 200 рублей, но необходима предварительная регистрация на сайте.

«Я под впечатлением, и считаю, что Нижний становится столицей современного искусства. В целом в Нижегородской области ведется большая работа с музеями и галереями», — отметил Андрей Малахов.

Telegram–канал «Антиглянец» обратил внимание на еще одного гостя выставки — министра культуры Нижнего Новгорода Олега Берковича, отметив идеальную посадку его костюма.