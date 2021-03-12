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Телеведущий Андрей Малахов наградил победительниц конкурса «Платье с историей»

Российский телеведущий Андрей Малахов приехал в Нижний Новгород и посетил выставку «Платье с историей» в НГХМ. Об этом сообщается на странице «Нижний 800» в Instagram.

 

11 марта в Доме Сироткина Андрей Малахов наградил двух победительниц конкурса «Платье с историей» от «НН.Собака.ru» и «Центра 800», который проходил в Instagram. 150 девушек выложили свои фотографии в платьях и рассказали, связанные с ними трогательные истории из жизни.

Нижегородцы могут посетить выставку до 17 марта. Стоимость входного билета — 200 рублей, но необходима предварительная регистрация на сайте.

«Я под впечатлением, и считаю, что Нижний становится столицей современного искусства. В целом в Нижегородской области ведется большая работа с музеями и галереями», — отметил Андрей Малахов.

Telegram–канал «Антиглянец» обратил внимание на еще одного гостя выставки — министра культуры Нижнего Новгорода Олега Берковича, отметив идеальную посадку его костюма.

 

 

 

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Фото: m.severpost.ru

 

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