В эти выходные в Нижний Новгород придет резкое потепление до +2 градусов

В субботу, 13 марта, утром столбики термометров покажут –6 градусов, будет ветрено — до 11 метров в секунду. Днем будет пасмурно и снежно, до –4 градусов, к ночи температура понизится до –6.

В воскресенье, 14 марта, в Нижнем ожидается плюсовая температура. Утром будет пасмурно и пойдет небольшой снег, термометры покажут от –5 до –1 градуса. Уже во второй половине дня потеплеет до +2. Порывы южного ветра местами достигнут показателей 11 метров в секунду. Ночью — от 0 до +1 градуса.







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Фото: pravda-nn.ru