Нижний Новгород вошел в топ–10 популярных городов России для путешествий в апреле

По данным сервиса, в среднем туристы проводят в Нижнем 3 ночи и тратят 2 000 рублей в сутки.

Чаще всего путешественники бронируют номера в отелях — 54,12% и квартиры — 36,28%, реже берут в аренду дома — 8,69%.

Полный рейтинг городов:

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