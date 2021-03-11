Нижний Новгород вошел в топ–10 популярных городов России для путешествий в апреле

Сервис бронирования жилья Tvil.ru определил, какие города популярны у туристов для путешествий и отдыха в апреле 2021 года. В топ-10 вошел город Нижний Новгород — заняв 8 место.
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автор фото — Никита Духник
По данным сервиса, в среднем туристы проводят в Нижнем 3 ночи и тратят 2 000 рублей в сутки.
Чаще всего путешественники бронируют номера в отелях — 54,12% и квартиры — 36,28%, реже берут в аренду дома — 8,69%.
Полный рейтинг городов:
- Алушта
- Санкт-Петербург
- Анапа
- Кисловодск
- Казань
- Калининград
- Москва
- Нижний Новгород
- Красноярск
- Гагра
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