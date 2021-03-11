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Нижний Новгород вошел в топ–10 популярных городов России для путешествий в апреле

Сервис бронирования жилья Tvil.ru определил, какие города популярны у туристов для путешествий и отдыха в апреле 2021 года. В топ-10 вошел город Нижний Новгород — заняв 8 место.

 

  • автор фото — Никита Духник

По данным сервиса, в среднем туристы проводят в Нижнем 3 ночи и тратят 2 000 рублей в сутки.

Чаще всего путешественники бронируют номера в отелях — 54,12% и квартиры — 36,28%, реже берут в аренду дома — 8,69%.

Полный рейтинг городов:

  1. Алушта
  2. Санкт-Петербург
  3. Анапа
  4. Кисловодск
  5. Казань
  6. Калининград
  7. Москва
  8. Нижний Новгород
  9. Красноярск
  10. Гагра

 

 

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