Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде пройдут с ограничениями из-за Covid–19

К праздничным площадкам предъявляется ряд требований:

торговые места должны находиться на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга

запрещена дегустация, напитки можно продавать только в упаковках от производителя

готовить блины можно только в стационарных условиях (в масках и перчатках)

блины можно продавать без начинок и только в одноразовой упаковке

«Вместе с тем, мы призываем всех жителей региона быть максимально внимательными и без особой необходимости не посещать массовые мероприятия. Лучше всего отметить Масленицу в кругу родных и близких», — отметил Глеб Никитин.

Кроме того, физкультурные мероприятия и соревнованию можно проводить, но участников должно быть не больше 50 человек. За соблюдением социальной дистанции и масочного режима будут следить охранники и волонтеры.





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Фото: yaom.ru