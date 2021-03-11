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Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде пройдут с ограничениями из-за Covid–19

Масленичная неделя в этом году началась 8 марта, а заканчивается 14 марта. В этом году гуляния пройдут с ограничениями. Соответствующее решение в борьбе с распространением Covid–19 утвердил губернатор Глеб Никитин.

К праздничным площадкам предъявляется ряд требований:

  • торговые места должны находиться на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга
  • запрещена дегустация, напитки можно продавать только в упаковках от производителя
  • готовить блины можно только в стационарных условиях (в масках и перчатках)
  • блины можно продавать без начинок и только в одноразовой упаковке 

«Вместе с тем, мы призываем всех жителей региона быть максимально внимательными и без особой необходимости не посещать массовые мероприятия. Лучше всего отметить Масленицу в кругу родных и близких», — отметил Глеб Никитин.

Кроме того, физкультурные мероприятия и соревнованию можно проводить, но участников должно быть не больше 50 человек. За соблюдением социальной дистанции и масочного режима будут следить охранники и волонтеры.


 

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Фото: yaom.ru

 

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