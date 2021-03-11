Стало известно, когда стартует благоустройство Большой Покровской

Концепцию благоустройства разработало КБ «Стрелка», а подрядчиком стало ООО «ГорСтрой».

«31 марта должна быть готова со всеми внесенными изменениями проектная документация. По графику работ мы видим, что уже ведется закупка материалов. С 1 апреля подрядчик планирует выйти на площадку», — отметил председатель городской Думы Олег Лавричев.

На центральной улице города заменят мощение, увеличат площадь зеленых уголков, обновят освещение, ливневую канализацию и установят урны и лавочки.







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Фото: https://j-mark.livejournal.com/20985.html