Стало известно, когда стартует благоустройство Большой Покровской

Благоустройство улицы Большой Покровской к 800-летию Нижнего Новгорода планируется начать в апреле. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.
Концепцию благоустройства разработало КБ «Стрелка», а подрядчиком стало ООО «ГорСтрой».
«31 марта должна быть готова со всеми внесенными изменениями проектная документация. По графику работ мы видим, что уже ведется закупка материалов. С 1 апреля подрядчик планирует выйти на площадку», — отметил председатель городской Думы Олег Лавричев.
На центральной улице города заменят мощение, увеличат площадь зеленых уголков, обновят освещение, ливневую канализацию и установят урны и лавочки.
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Фото: https://j-mark.livejournal.com/20985.html
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