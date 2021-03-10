В Нижнем Новгороде откроют проектный офис для развития детского туризма

Проектный офис по развитию детского туризма откроется в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
«Нижний Новгород все чаще звучит в медиапространстве. Безусловно, большую роль в этом играет подготовка к масштабному событию – 800-летию города. Юбилей – прекрасная возможность начать развивать новые туристические направления», — отметила вице-президент Российского туристического союза Ольга Санаева.
По ее словам, создание проектного офиса поможет скоординировать усилия нижегородской туриндустрии в развитии детского направления.
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Фото: gnk-shop.ru
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