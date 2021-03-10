В Нижний Новгород пришел пик мартовского похолодания

«Вторник был лишь началом арктического вторжения. В ближайшие дни оно продолжит захватывать Россию, и к четвергу южная граница зоны экстремальных морозов продвинется на 600 км — к низовьям Волги и Дона», — отметили в центре погоды «Фобос».

Днем, 10 марта, в Нижнем температура воздуха составит от –15 до –19 градусов ниже нуля, пронизывающий ветер сохранится. Местами из редких облаков пройдет слабый снег. Вечером ожидается до –17…–20 градусов, ветер повернет с северо-запада и немного стихнет — до 2-3 м/с. Ночью термометры покажут –22, будет безветренно.







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Фото: pexels