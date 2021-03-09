На защиту четырех мостов в Нижнем Новгороде потратят 36 миллионов

ООО «Агентство транспортной безопасности» будет обслуживать четыре городских моста. На содержание каждой переправы выделят порядка 9 миллионов рублей до конца текущего года. За эту сумму организация должна контролировать обеспечение пожарной безопасности, минимизировать последствия чрезвычайных ситуаций, проводить досмотр грузов и транспортных средств.

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