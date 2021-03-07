В Нижнем Новгороде установлен исторический рекорд по количеству осадков

В феврале 2021 года количество выпавшего снега в Нижнем стало рекордным за последние десятилетия — до этого столько осадков выпадало в 2001 году. Об этом сообщил замдиректора департамента благоустройства администрации города Алексей Краснов.
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автор фото — Алексей Шевченко
В нагорной части Нижнего Новгорода в феврале выпало 246% (91 мм) от средних многолетних значений (37 мм). Последний рекорд был установлен в 2001 году, когда выпало 219% осадков. В заречной части выпало 260% (88 мм); ранее рекорд был установлен в 1966 году, когда выпало 257% осадков.
«Держитесь люди — скоро лето! Прямо климатические войны какие-то!» — написал Алексей Краснов.
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