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В Нижнем Новгороде создан штаб по развитию метрополитена

Правительством Нижегородской области создан штаб по развитию метро — заместителем назначен губернатор Сергей Морозов, кроме него, в составе штаба еще 19 человек.

 

Штаб создан для координации действий по вопросам продления линий метрополитена в столице Приволжья. Однако решения штаба будут носить только рекомендательный характер, а сами заседания проводиться по мере необходимости.

Штаб будет разрабатывать предложения по строительству метро и обеспечивать взаимодействие с экспертами, властями и коммерческими организациями.

В состав штаба вошли 19 человек из областного правительства.



 

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Фото: pexels

 

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