В Нижнем Новгороде создан штаб по развитию метрополитена

Штаб создан для координации действий по вопросам продления линий метрополитена в столице Приволжья. Однако решения штаба будут носить только рекомендательный характер, а сами заседания проводиться по мере необходимости.

Штаб будет разрабатывать предложения по строительству метро и обеспечивать взаимодействие с экспертами, властями и коммерческими организациями.

В состав штаба вошли 19 человек из областного правительства.







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pexels