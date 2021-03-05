В Нижнем Новгороде создан штаб по развитию метрополитена

Правительством Нижегородской области создан штаб по развитию метро — заместителем назначен губернатор Сергей Морозов, кроме него, в составе штаба еще 19 человек.
Штаб создан для координации действий по вопросам продления линий метрополитена в столице Приволжья. Однако решения штаба будут носить только рекомендательный характер, а сами заседания проводиться по мере необходимости.
Штаб будет разрабатывать предложения по строительству метро и обеспечивать взаимодействие с экспертами, властями и коммерческими организациями.
В состав штаба вошли 19 человек из областного правительства.
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Фото: pexels
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