Нижегородская область потратит 20 миллионов рублей на развитие кинопроизводства

«На данный момент мы формируем базу локаций, которые можно будет предложить кинокомпаниям для проведения съемок, часть из них — уже в открытом доступе, на сайте нижегородской кинокомиссии», — отметил Олег Беркович.

По словам главы кинокомпании СТВ Сергея Сельянова, кинопроизводители ищут различные локации:

«Помимо экстерьеров, нужны интерьеры: больницы, „панельки“ и так далее. Нужно еще понимать, что существует запрос на сезонность: большинство картин снимается летом-осенью».

Уже весной в Нижнем Новгороде стартуют съемки драматической картины, а летом начнется производство военного фильма.





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Фото: fabhotels.com