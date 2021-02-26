Администрация Нижнего Новгорода продает акции канатной дороги за 190,7 миллионов рублей

Мэрия планирует продать пакет акций АО «Нижегородские канатные дороги». Об этом сообщается на сайте мэрии в документе, подписанном главой города Юрием Шалабаевым
В течение 10 дней документ с постановлением Шалабаева будет направлен в контрольно-счетную палату. Мэрия города планирует продать 190 780 акций, каждая из которых стоит тысячу рублей.
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами займется оценкой рыночной стоимости и продажей акций через электронный аукцион.
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Фото: poznamka.ru
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