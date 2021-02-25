В России один из запусков космических ракет посвятят 800-летию Нижнего Новгорода

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил посвятить один из космических запусков в 2021 году 800-летию Нижнего. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и Дмитрий Рогозин обсудили подготовку к юбилею города и к 60-летию первого полета человека в космос.
«У нас есть знаковый объект, связанный с этой темой, — Нижегородский планетарий. Около 15 лет назад он стал первым цифровым планетарием России. Сейчас на его базе планируется создать Центр астрономии и космонавтики Нижегородской области», — отметил Глеб Никитин.
Дмитрий Рогозин добавил, что нынешний год может стать импульсом для развития отношений космической отрасли и региона. Глава «Роскосмоса» предложил посвятить один из запусков 800-летию Нижнего Новгорода.
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Фото: pexels
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