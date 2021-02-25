Нижегородскую область накроет сильная метель 25 февраля

25 февраля в Нижегородской области ожидается сильная метель и ухудшение видимости до 500 метров. На дорожном покрытии возможны снежные заносы, гололедица и накат. Об этом предупредили в Верхне-Волжском УГМС.
В Нижегородской области увеличивается вероятность крупных дорожно-транспортных происшествий, пробок, обрушений слабых деревьев и старых конструкций.
Нижегородцам рекомендуют ограничить использование автомобильного транспорта и по возможности отказаться от передвижений по городу.
«Предстоит снегопад и достаточно большой перепад температур, возможно, в четверг-пятницу даже пойдет дождь. Главы районов перед этим должны мобилизовать все силы, превентивно обработать дороги противогололедными материалами на своих территориях», — отметил мэр города Юрий Шалабаев.
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Фото: angarsk38.ru
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