В Нижегородском Coffee Cake пройдет бариста баттл

На площадке клуба The Top целый день бариста будут готовить кофейные напитки. Соревнования будут проводиться в соответствии с регламентом мирового чемпионата бариста по версии международной организации SCA.⠀

Кроме того, на площадке пройдет лекторий, где расскажут про:

кофе и проведут каппинг (дегустацию)

кофейное оборудование

личный бренд бариста в социальных сетях

Вход на мероприятие свободный. Для гостей будет доступна дегустационная площадка, где можно попробовать чай и кофе от партнеров.

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Фото: pexels