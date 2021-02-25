В Нижегородском Coffee Cake пройдет бариста баттл

4 марта пройдут соревнования на звание лучшего бариста в Нижнем Новгороде. Организаторами мероприятия выступили федеральная сеть кофеен Coffee Cake и ростерия «Стрелка кофе».
На площадке клуба The Top целый день бариста будут готовить кофейные напитки. Соревнования будут проводиться в соответствии с регламентом мирового чемпионата бариста по версии международной организации SCA.⠀
Кроме того, на площадке пройдет лекторий, где расскажут про:
- кофе и проведут каппинг (дегустацию)
- кофейное оборудование
- личный бренд бариста в социальных сетях
Вход на мероприятие свободный. Для гостей будет доступна дегустационная площадка, где можно попробовать чай и кофе от партнеров.
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Фото: pexels
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