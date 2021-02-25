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В Нижегородском Coffee Cake пройдет бариста баттл

4 марта пройдут соревнования на звание лучшего бариста в Нижнем Новгороде. Организаторами мероприятия выступили федеральная сеть кофеен Coffee Cake и ростерия «Стрелка кофе».

 

На площадке клуба The Top целый день бариста будут готовить кофейные напитки. Соревнования будут проводиться в соответствии с регламентом мирового чемпионата бариста по версии международной организации SCA.⠀

Кроме того, на площадке пройдет лекторий, где расскажут про:

  • кофе и проведут каппинг (дегустацию)
  • кофейное оборудование
  • личный бренд бариста в социальных сетях

Вход на мероприятие свободный. Для гостей будет доступна дегустационная площадка, где можно попробовать чай и кофе от партнеров.

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Фото: pexels

 

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