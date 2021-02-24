В Нижегородской области увеличат количество камер фотовидеофиксации на дорогах

В рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе увеличат количества стационарных дорожных камер на 211% от их количества на 2017 год. До 2024 года появится 53 новых устройства фотовидеофиксации.

Устройства будут фиксировать: нарушения скоростного режима, пересечение линии разметки, движение встречной полосе, движение по полосе общественного транспорта, движение грузовых видов транспорта по крайней левой полосе, а также движение по обочинам.





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Фото: orenburzhie.ru