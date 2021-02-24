Из Нижнего Новгорода запустят авиарейсы в Красноярск и Самару

Перелеты будет совершаться на самолетах «Суперджет100» — в марте и апреле по вторникам, а с мая 2021 года по четвергам.

Из Красноярска самолеты будут отправляться в 15:25 (по местному времени), а в Нижний Новгород пребывать в 18:20. Перелет из Нижнего Новгорода в Красноярск будет с пересадкой в Самаре. Кроме того, пассажиры, прибывшие в Красноярск, могут воспользоваться удобной стыковкой и проследовать дальше в Улан-Удэ и Хабаровск.





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Фото: pexels