В Нижнем Новгороде ожидается резкое потепление до +2 градусов

На последней неделе февраля в регион придет ощутимое потепление.

В четверг, 25 февраля, утром столбики термометров покажут до –13 градусов, а к вечеру – до –9. В пятницу, 26 февраля, в область придет оттепель и небольшой снегопад. Утром синоптики обещают до –7, днем – до +1, а ночью – до + 2 градусов. При этом западный ветер будет дуть со скоростью до 6,7 метра в секунду.

В субботу, 27 февраля, днем до –3 градусов, вечером до – 5, а ночью до –8 . Порывы ветра будут стихать, а снегопад не прекратится до поздней ночи. В воскресенье, 28 февраля, температура воздуха будет колебаться между 6 и 9 градусами ниже нуля.





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