На площади Горького ограничат парковку с 24 февраля

С 24 февраля на площади Горького вводится ограничение остановки и парковки автомобилей. Об этом сообщает городской Центр организации дорожного движения.
Знаки «Остановка запрещена» будут установлены на площади Горького в районе дома № 6 и на улице Горького на участке от дома № 80/1 до одноименной площади.
В центре организации дорожного движения сообщили, что это повысит безопасность. Теперь припаркованные автомобили около направляющего островка не будут закрывать видимость водителям, выезжающим на площадь с улицы Максима Горького.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: drive2.ru
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.