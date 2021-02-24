На площади Горького ограничат парковку с 24 февраля

Знаки «Остановка запрещена» будут установлены на площади Горького в районе дома № 6 и на улице Горького на участке от дома № 80/1 до одноименной площади.

В центре организации дорожного движения сообщили, что это повысит безопасность. Теперь припаркованные автомобили около направляющего островка не будут закрывать видимость водителям, выезжающим на площадь с улицы Максима Горького.







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Фото: drive2.ru