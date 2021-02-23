В Нижнем Новгороде отремонтируют три пешеходных моста

Содержанием подземных переходов и пешеходных мостов в Нижегородском районе занимается подрядная организация ИП Тельнов. В этом году в этом районе отремонтируют три моста — создадут архитектурную подсветку и наружное освещение.

В прошлом году благоустроили пешеходный мост на Похвалинском съезде, а в 2021 году там установят архитектурную подсветку.





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Фото: Духник Никита