Нижегородцы смогут простерилизовать домашних животных по льготной цене

Ежегодно в последний вторник февраля отмечают Всемирный день стерилизации домашних животных. В этот день ветеринарные клиники проводят операции на льготных условиях.
С 24 февраля по 24 марта в Нижнем Новгороде можно стерилизовать домашних животных по льготной цене. Об этом сообщили в комитете ветеринарии Нижегородской области.
«Своевременная стерилизация может предотвратить многие серьезные проблемы со здоровьем питомцев», — отметил председатель комитета ветеринарии Нижегородской области Михаил Курюмов.
Воспользоваться скидкой при предъявлении соответствующих документов смогут:
- члены многодетных семей
- пенсионеры
- инвалиды
- ветераны труда
- малоимущие
- матери-одиночки
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Фото: pexels
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