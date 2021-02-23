Нижегородцы смогут простерилизовать домашних животных по льготной цене

С 24 февраля по 24 марта в Нижнем Новгороде можно стерилизовать домашних животных по льготной цене. Об этом сообщили в комитете ветеринарии Нижегородской области.

«Своевременная стерилизация может предотвратить многие серьезные проблемы со здоровьем питомцев», — отметил председатель комитета ветеринарии Нижегородской области Михаил Курюмов.

Воспользоваться скидкой при предъявлении соответствующих документов смогут:

члены многодетных семей

пенсионеры

инвалиды

ветераны труда

малоимущие

матери-одиночки

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Фото: pexels