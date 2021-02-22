В Нижегородской области создадут 14 круизных центров

Инфраструктурный проект оценивается в 4,3 миллиарда рублей. Для него создадут 57 объектов туристской инфраструктуры — 7 капитальных сооружений и более 50 торговых точек. В правительстве отмечают, что в 2024 году турпоток Нижегородской области должен вырасти до 137 тысяч человек.

В настоящее время идет поиск инвестора для реализации проекта.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pexels