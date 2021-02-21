В Нижнем проведут лыжный марафон к 800–летию города

На Щелоковском хуторе нижегородцы смогут попробовать себя на дистанциях 30 и 50 километров. В марафоне примут участие около 500 профессиональных спортсменов и любителей лыжного спорта. Призовой фонд марафона — 250 тысяч рублей, организационный взнос — 750 рублей.

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться до 18:00 12 марта.





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Фото: ugra-news.ru