Реставрация Дворца пионеров завершится к декабрю 2021 года

Руководитель нижегородского филиала Российской ассоциации реставраторов Владимир Молоканов отметил, что во дворце детского творчества имени Чкалова будут сохранены элементы эпохи 1914 и 1935 годов.

«Наша задача — показать исторический облик здания с современными функциями, не нарушая его историю. Сейчас, спустя 100 лет, мы также оснащаем его современными инженерными сетями, не затрагивая предметы охраны и ценности этого здания», — отметил Владимир Молоканов.

Сейчас подрядчик ведет демонтажные работы — строители вскрывают полы и подготавливают пространство к прокладке инженерных сетей.

Занятия в здании возобновятся в сентябре этого года, а полностью завершить проект благоустройства планируют до 21 декабря 2021 года.





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Фото: sdelanounas.ru