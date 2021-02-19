Реставрация Дворца пионеров завершится к декабрю 2021 года

Реставрация здания дворца детского творчества имени Чкалова завершится в декабре 2021 года — на благоустройство потратят 139 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Руководитель нижегородского филиала Российской ассоциации реставраторов Владимир Молоканов отметил, что во дворце детского творчества имени Чкалова будут сохранены элементы эпохи 1914 и 1935 годов.
«Наша задача — показать исторический облик здания с современными функциями, не нарушая его историю. Сейчас, спустя 100 лет, мы также оснащаем его современными инженерными сетями, не затрагивая предметы охраны и ценности этого здания», — отметил Владимир Молоканов.
Сейчас подрядчик ведет демонтажные работы — строители вскрывают полы и подготавливают пространство к прокладке инженерных сетей.
Занятия в здании возобновятся в сентябре этого года, а полностью завершить проект благоустройства планируют до 21 декабря 2021 года.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: sdelanounas.ru
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.