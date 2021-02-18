Сквер на площади Горького начнут благоустраивать весной 2021 года

Жители Нижегородского района выбрали этот сквер для благоустройства по программе «Вам решать». Городское пространство является объектом культурного наследия, поэтому при ремонте необходимо сохранить его планировочную структуру.

«Будет обновлено покрытие, заменено освещение, отремонтировано ограждение сквера», — сообщил Юрий Шалабаев.





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Фото: архив пресс–служб