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Чкаловскую лестницу отреставрируют к лету 2021 года

В Нижнем Новгороде летом 2021 года завершатся реставрационные работы на Чкаловской лестнице. Сейчас стартовал второй этап восстановления объекта культурного наследия к 800-летию города.

 

  • фото — Никита Духник

Подрядчику предстоит заменить подземные конструкции, ступени и площадки исторической лестницы. Кроме того, укрепить подпорные стенки сооружения, устранить уже имеющиеся разрушения и установить новое освещение.

Работы в рамках второго этапа оцениваются в 159 миллионов рублей.

 

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