Чкаловскую лестницу отреставрируют к лету 2021 года

Подрядчику предстоит заменить подземные конструкции, ступени и площадки исторической лестницы. Кроме того, укрепить подпорные стенки сооружения, устранить уже имеющиеся разрушения и установить новое освещение.

Работы в рамках второго этапа оцениваются в 159 миллионов рублей.

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