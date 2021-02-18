Чкаловскую лестницу отреставрируют к лету 2021 года

В Нижнем Новгороде летом 2021 года завершатся реставрационные работы на Чкаловской лестнице. Сейчас стартовал второй этап восстановления объекта культурного наследия к 800-летию города.
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фото — Никита Духник
Подрядчику предстоит заменить подземные конструкции, ступени и площадки исторической лестницы. Кроме того, укрепить подпорные стенки сооружения, устранить уже имеющиеся разрушения и установить новое освещение.
Работы в рамках второго этапа оцениваются в 159 миллионов рублей.
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