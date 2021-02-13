Открытие музея имени Горького перенесли на 2022 год

К юбилею города в литературном музее обновят фасад и окна; интерьеры останутся в процессе реставрации и воссоздания до 2022 года.

«На сегодняшний момент практически завершены противоаварийные работы: реставрируются чердачные перекрытия, кровельные конструкции. Заменяется не только то, что пострадало от пожара и пролива , но и сгнившие от времени балки», — отметила Анна Давыдова.

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