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Открытие музея имени Горького перенесли на 2022 год

Реставрацию литературного музея имени Горького в Доме Бурмистровой не завершат к 800-летию Нижнего Новгорода — открытие перенесли на 2022 год. Об этом рассказала градозащитница Анна Давыдова в Facebook.

 

К юбилею города в литературном музее обновят фасад и окна; интерьеры останутся в процессе реставрации и воссоздания до 2022 года.

«На сегодняшний момент практически завершены противоаварийные работы: реставрируются чердачные перекрытия, кровельные конструкции. Заменяется не только то, что пострадало от пожара и пролива , но и сгнившие от времени балки», — отметила Анна Давыдова.

 

 

 

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