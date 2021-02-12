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В Нижнем Новгороде возобновляют работу фуд–корты и детские центры

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес новые послабления в указ о режиме повышенной готовности. Они касаются сферы спорта, индустрии развлечений и общепита.

 

Изменения в указ «О повышенной готовности»:

  • увеличилось максимальное количество зрителей в залах театров и кинотеатров — с 40% до 60%
  • разрешается конгрессно-выставочная деятельность
  • возобновляется работа аттракционов, аквапарков, детских центров и фуд–кортов в ТЦ
  • кафе и рестораны могут принимать гостей в зале с 6 утра до 3 часов ночи
  • на спортивных мероприятиях количество зрителей теперь определяется исходя из вместимости трибун


 

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