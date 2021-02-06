В Нижнем Новгороде планируют построить мусоросжигательный завод

Первые мусоросжигательные заводы появятся в Сочи, Тамани и районе Кавказских минеральных вод. На втором этапе реализации проекта — в Самарской и Ростовской областях, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

На сегодняшний день в России уже строят пять мусоросжигательных предприятий. Они находятся в Московской области и Казани. Ожидается, что станции начнут работу в 2023–2025 годах и смогут сжигать почти 3,35 миллионов тонн отходов в год.

В мае 2020 года «Ростех», «Росатом» и ВЭБ.РФ заключили соглашение о строительстве еще 25 заводов общей стоимостью 600 миллиардов рублей.

При помощи мусоросжигающих комплексов в стране к 2030 году сократится количество полигонов с отходами, а объем утилизированных ТКО достигнет 50%.

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Фото: pexels