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В Нижнем Новгороде изменят схему движения транспорта

С 4 февраля на время строительства транспортной развязки на улице Циолковского в Сормовском районе изменят схему движения.

 

С 4 февраля движение ограничат:

  • на участке улицы Циолковского от улицы Культуры до улицы Мирошникова
  • на участке улицы Культуры от дома № 113 до пересечения с улицей Коперника

Для организации дорожного движения установят необходимые знаки и нанесут разметку. На всем маршруте объезда по обеим сторонам будет запрещена парковка.

Кроме того, в Сормове установят три новых светофора: на перекрестах Коммуны — Мирошникова, Юбилейного бульвара — Коперника и на пересечениях Федосеенко — Коммуны.



 

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Фото: orbita96.ru

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