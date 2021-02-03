В Нижнем Новгороде изменят схему движения транспорта

С 4 февраля движение ограничат:

на участке улицы Циолковского от улицы Культуры до улицы Мирошникова

на участке улицы Культуры от дома № 113 до пересечения с улицей Коперника

Для организации дорожного движения установят необходимые знаки и нанесут разметку. На всем маршруте объезда по обеим сторонам будет запрещена парковка.

Кроме того, в Сормове установят три новых светофора: на перекрестах Коммуны — Мирошникова, Юбилейного бульвара — Коперника и на пересечениях Федосеенко — Коммуны.







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Фото: orbita96.ru