В Нижнем Новгороде изменят схему движения транспорта

С 4 февраля на время строительства транспортной развязки на улице Циолковского в Сормовском районе изменят схему движения.
С 4 февраля движение ограничат:
- на участке улицы Циолковского от улицы Культуры до улицы Мирошникова
- на участке улицы Культуры от дома № 113 до пересечения с улицей Коперника
Для организации дорожного движения установят необходимые знаки и нанесут разметку. На всем маршруте объезда по обеим сторонам будет запрещена парковка.
Кроме того, в Сормове установят три новых светофора: на перекрестах Коммуны — Мирошникова, Юбилейного бульвара — Коперника и на пересечениях Федосеенко — Коммуны.
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Фото: orbita96.ru
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