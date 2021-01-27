В Нижнем Новгороде стартовало строительство скоростной трассы М–12

В Нижегородской области началась подготовка к строительству платной магистрали М–12 Москва — Нижний Новгород — Казань. Новую трассу возведут в 8 этапов.
Строительство дороги через Нижегородскую область и Чувашскую Республику – это 6 этап проекта. Новая магистраль протяженностью 794 километра войдет в состав транснационального маршрута Европа — Западный Китай.
В нашем регионе трасса пройдет через Навашинский, Ардатовский, Арзамасский, Вадский, Перевозский, Бутурлинский, Сергачский и Пильнинский районы. Планируется, что на этом участке возведут 54 моста, построят путепровод и масштабную транспортную развязку.
Завершится строительство новой магистрали Москва — Казань в 2024 году. Стоимость контракта — 69,2 миллиарда рублей.
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Фото: myeway
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