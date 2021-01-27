В Нижнем Новгороде стартовало строительство скоростной трассы М–12

Строительство дороги через Нижегородскую область и Чувашскую Республику – это 6 этап проекта. Новая магистраль протяженностью 794 километра войдет в состав транснационального маршрута Европа — Западный Китай.

В нашем регионе трасса пройдет через Навашинский, Ардатовский, Арзамасский, Вадский, Перевозский, Бутурлинский, Сергачский и Пильнинский районы. Планируется, что на этом участке возведут 54 моста, построят путепровод и масштабную транспортную развязку.

Завершится строительство новой магистрали Москва — Казань в 2024 году. Стоимость контракта — 69,2 миллиарда рублей.





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Фото: myeway