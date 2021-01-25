Посадку в нижегородских кинотеатрах увеличили до 40%

25 января губернатор Нижегородской области внес изменения в указ «О режиме повышенной готовности».
Новые изменения в указе «О режиме повышенной готовности»:
- сауны и бани в фитнес–залах могут возобновить работу, с учетом температуры не ниже 90°С
- максимально допустимая заполняемость организаций общепита увеличена с 30% до 40%
- в детских организациях допускается присутствие 15 человек
- вместимость в театрах, кинотеатрах, оперных залах и дельфинариях увеличена с 30% до 40%. (Допускается совместная рассадка родителей с детьми в возрасте до 14 лет)
«По мере стабилизации ситуации будут предприниматься дальнейшие шаги, которые расширят возможности для работы организаций и бизнеса. Во многом это зависит от соблюдения масочного режима и вакцинирования», — добавил губернатор Нижегородской области.
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