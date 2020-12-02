Губернатор Нижегородской области внес изменения в указ «О режиме повышенной готовности»

Глеб Никитин внес очередные изменения в указ «О режиме повышенной готовности» — они касаются формата работы театров и торговых площадок.
Основные изменения:
- между каждым зрителем в театральном зале должно быть не менее двух свободных мест
- на торговых площадках продавцы должны находиться на расстоянии не менее трех метров друг от друга
«Мы учли замечания тех, кто работает на подобных торговых площадках, и теперь в указе регулируется расстояние между продавцами, а не между самими точками продажи. Это позволяет соблюдать дистанцию и в то же время не влияет серьезно на количество мест продажи товаров на торговой площадке», — отметил губернатор.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK, Facebook и Telegram.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.