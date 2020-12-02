18+
  • Город
  • Город

Губернатор Нижегородской области внес изменения в указ «О режиме повышенной готовности»

Глеб Никитин внес очередные изменения в указ «О режиме повышенной готовности» — они касаются формата работы театров и торговых площадок.

 

Основные изменения:

  • между каждым зрителем в театральном зале должно быть не менее двух свободных мест
  • на торговых площадках продавцы должны находиться на расстоянии не менее трех метров друг от друга

«Мы учли замечания тех, кто работает на подобных торговых площадках, и теперь в указе регулируется расстояние между продавцами, а не между самими точками продажи. Это позволяет соблюдать дистанцию и в то же время не влияет серьезно на количество мест продажи товаров на торговой площадке», — отметил губернатор.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK, Facebook и Telegram.

 

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты