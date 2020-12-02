Губернатор Нижегородской области внес изменения в указ «О режиме повышенной готовности»

Основные изменения:

между каждым зрителем в театральном зале должно быть не менее двух свободных мест

на торговых площадках продавцы должны находиться на расстоянии не менее трех метров друг от друга

«Мы учли замечания тех, кто работает на подобных торговых площадках, и теперь в указе регулируется расстояние между продавцами, а не между самими точками продажи. Это позволяет соблюдать дистанцию и в то же время не влияет серьезно на количество мест продажи товаров на торговой площадке», — отметил губернатор.







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