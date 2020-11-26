Нижегородские музыканты сняли клип в защиту крупнейшего озера региона

Пырское озеро — крупнейшее озеро Нижегородской области, которое находится недалеко от поселка Пыра в Дзержинске. Его площадь — около 272 гектаров. Раньше глубина водоема достигала 5 метров, после попадания торфа (недалеко от озера велась его добыча), на дне стал активно образовываться донный ил, забились родники и начались заморы рыбы зимой. Озеро пыталось восстановиться, но заморы продолжались и уровень воды продолжал падать — сейчас средняя глубина водоема 40–70 см.

Режиссер Евгений Монетов снял клип, пытаясь привлечь внимание к проблеме. В видео девушка стоит в самом центре озера и играет на скрипке. Мелодия «Последствие» написана специально для этого проекта — Ведой Плехановой (скрипка) и Сергеем Кузнецовым (фортепиано).

«Я обращаюсь ко всем, кто читает эти строки! Давайте вместе поможем прекрасному озеру! Давайте подумаем, как общими усилиями мы сможем преодолеть все преграды и, наконец, спасти бесценное сокровище!», — пишет режиссер проекта Евгений Монетов.





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