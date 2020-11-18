В Нижнем Новгороде создадут интеллектуальную транспортную систему

Интеллектуальная транспортная система предполагает создание системы автоматизации дорожного движения — «умные» остановки, видеонаблюдение на дорогах, мониторинг состояния магистралей и интенсивности транспортного потока, автоматическое управление парковочным пространством, а также установку умных светофоров и дорожных метеостанций.

Подрядчик выполнит проектные работы, построит центр управления в Канавинском районе и смонтирует оборудование. Исполнителя выберут по результатам аукциона 7 декабря, а работы должны быть завершены к июню 2024 года.





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Фото: Никита Духник.