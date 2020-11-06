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В Нижегородском такси появились рециркуляторы воздуха

В Нижнем Новгороде в такси начали устанавливать компактные рециркуляторы для обеззараживания воздуха.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил , что такси в регионе начали оснащать рециркуляторами воздуха, которые выпускает местный производитель. 

«Обеззараживающее оборудование нижегородских производителей уже широко используется и в нашем регионе, и в целом в стране. Это аэропорты, университеты, школы. Также мобильные обеззараживатели, произведенные в регионе, установлены в салонах такси в Нижегородской, Владимирской областях и в Республике Татарстан», — отметил Глеб Никитин.


 

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Фото: Дима Четыре.

 

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